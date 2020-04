Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus auf dem Parkplatz in der Berliner Straße (Mitte) unter der Hochstraße Süd. Dort stand seit Februar ein Mercedes, dessen Reifen zerstochen wurden. Aufgeschlitzt wurden am Wochenende außerdem die vier Reifen eines roten Kleintransporters auf dem Parkplatz. Die Täter demolierten die Scheibenwischer und öffneten die Klappen der Ladefläche, wodurch einen nebenan geparkter weißer Kleintransporter beschädigt wurde. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.