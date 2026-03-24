Die Zufahrt zu einem Rad- und Fußweg am Maudacher Bruch wird von Pfosten versperrt. Doch ein RHEINPFALZ-Leser hat bemerkt, dass diese umfahren werden. Wen er in Verdacht hat.

Die Einfahrt eines Rad- und Fußwegs in den Wald am Maudacher Bruch ist für Autos durch Pfosten versperrt. Doch Fahrzeuge fahren regelmäßig um sie herum, wie Reifenspuren zeigen. Das angrenzende Grün wird dadurch zerstört. Als Verursacher vermutet werden Mitarbeiter des Grünflächenamts, die sich so das Aussteigen sparen, um die Pfosten herauszunehmen und wieder einzusetzen.

RHEINPFALZ-Leser Günter Keller fährt viel Fahrrad und geht gerne in der Nähe seines Wohnorts am Maudacher Bruch spazieren. Er liebt die Wege im Waldpark. Umso mehr ärgert er sich darüber, wenn er mitansehen muss, wie das Grün mutwillig durch Fahrzeuge zerstört wird. Er komme öfter am Beginn des Rad- und Fußwegs von der Riedstraße in den Maudacher Bruch vorbei, berichtet Keller. Der Weg sei mit vier Pfosten für Fahrzeuge gesperrt, doch neben den Hindernissen gebe es eine Lücke ohne Sträucher und Bäume. „Deutlich zu sehen sind hier diverse Reifenspuren, die belegen, dass die Pfosten einfach umfahren werden“, erklärt der 71-Jährige.

Umfahren ist untersagt

Die mittleren der vier Pfosten können von Mitarbeitern des Grünflächenbereichs gelöst und herausgenommen werden, damit sie mit ihren Fahrzeugen für die Grünpflege auf dem Rad- und Fußweg in den Wald fahren können. „Die sind aber zu faul zum Aussteigen und fahren lieber außen herum“, sagt der Rentner. Ärgerlich findet er auch, dass der Missstand von den Verantwortlichen der Stadt nicht bemerkt werde. Der Waldweg beginnt links an der Riedstraße vor dem großen Parkplatz und führt entlang des Brühlgrabens in den Waldpark. Es gibt weder ein bestimmtes Ziel noch eine Wendemöglichkeit, das Einfahren von privaten Autos könne deshalb mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.

Reifenspuren beweisen, dass die Pfosten aber umfahren werden. Foto: Gerhard Bühler

Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung heißt es, die Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe seien angewiesen, die Pfosten herauszunehmen und nach der Durchfahrt wieder einzusetzen. Das Umfahren sei untersagt. Einem Fehlverhalten könne nur nachgegangen werden, wenn das Kennzeichen eines Fahrzeugs bekannt sei. Es werde regelmäßig kontrolliert, ob die gesetzten Ziele der täglichen Aufgaben von den Mitarbeitern erreicht würden oder nachgesteuert werden müsse.

Leser hat Vorschlag

„Der Bereich Grünflächen und Friedhöfe beim WBL (Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen) nimmt den Hinweis der Anwohner beziehungsweise der Leserbeschwerde zum Anlass, um die Mitarbeitenden nochmals auf die Einhaltung des Umfahrverbotes hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren“, teilt ein Stadtsprecher mit.

Für den konkreten Missstand hat Keller einen Vorschlag: „Ein großer Sandsteinfindling mittig platziert könnte hier als einfaches Mittel für Abhilfe sorgen.“