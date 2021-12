Zwei Reifen eines Mercedes, der in Oppau in der Stützelstraße abgestellt war, haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstochen. Laut Polizeibericht wurde darüber hinaus der Lack des Fahrzeugs zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.