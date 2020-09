Am Montagabend hat es gleich mehrere Sachbeschädigungen an Streifenwägen und dem Dienstgebäude der Heidelberger Polizei gegeben. Nach Angaben der Beamten warf zunächst ein bislang unbekannter Täter gegen 19:30 Uhr eine gefüllte Weinflasche auf das Dienstgebäude der Verkehrspolizei in der Rohrbacher Straße. Durch den Flaschenwurf sei die Fensterscheibe eines Büros beschädigt worden. Der Polizeibeamte, der sich zu dem Zeitpunkt hinter dem Fenster aufgehalten habe, nicht verletzt worden. Zeugen beschreiben den flüchtigen Täter wie folgt: männlich, ca. 40 Jahre alt, normale Statur und bekleidet mit einem grauen Oberteil mit Kapuze.

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es am späteren Abend zudem zu Sachbeschädigungen an insgesamt drei Streifenwagen in der Römerstraße. Die Fahrzeuge seien vor dem Polizeirevier geparkt gewesen. Laut Polizei wurden die Reifen der Einsatzfahrzeuge im Zeitraum von 22.45 Uhr und 23 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Alle drei Fahrzeuge waren in der Nacht nicht mehr einsetzbar. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist bislang nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 99-1700 zu melden.