Zwei Autos sind laut Polizei zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, in der Wallensteinstraße (Oggersheim) beschädigt worden. An beiden geparkten Pkw wurden jeweils alle vier Reifen plattgestochen. Die Wagen wurden zerkratzt und die Scheibenwischer umgebogen. Der Schaden wird auf 2300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.