Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Friesenheim Autoreifen zerstochen. Laut Polizei war an insgesamt vier Fahrzeugen jeweils ein Reifen betroffen. Alle Autos standen in der Hagellochstraße. Der Gesamtschaden liegt bei rund 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Telefon 0621/963-2222.