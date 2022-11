Mit einer würdigen Gedenkfeier in der Melanchthonkirche haben Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen, aus Politik und der Bürgerschaft am Mittwoch der Ereignisse in der Pogromnacht 1938 gedacht.

In der Nacht vom 8. auf den 9. November waren auch in Ludwigshafen Nazi-Anhänger in Uniform in die Synagoge in der Kaiser-Wilhelm-Straße sowie in Wohnungen und Geschäfte jüdischer Bürger eingedrungen, hatten Menschen misshandelt und Inventar zerstört. Die Synagoge wurde angezündet und brannte nieder. „Am 9. November 1938 wurden im damaligen Deutschen Reich allein über 1000 Synagogen entweiht und niedergebrannt, dazu viele Wohnungen und Geschäfte. Wir stehen immer noch fassungslos davor“, bekannte der evangelische Dekan Paul Metzger in seiner Einführung zur Gedenkfeier, zu der er auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde in der gut besuchten Melanchthonkirche begrüßte. Kaum vorstellbar sei heute, dass „Menschen anderen Menschen so etwas antun konnten“, meinte er. Und doch habe diese Erkenntnis nicht an Aktualität verloren.

In einer kurzen, doch eindrucksvollen Inszenierung trugen Schülerinnen und Schüler der Theater-AG des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums (WHG) aus Edigheim ihre Darstellung des Gedichts „Pogrom“ des deutschen Schriftstellers Alfred Henschke vor. Unter dem Künstlernamen „Klabund“ hatte er die Aufstachelung der Massen gegen Juden am Beispiel im damaligen Russland thematisiert. Wie kurz der Weg vom Gerücht zu Rassenhass und Pogrom sein kann; wie schnell nach dem Gewaltausbruch niemand mehr etwas davon wissen will – solche Entwicklungen hielt er mit eindringlichen Worten fest.

Melancholische Klänge

Mit einer improvisierten Klage auf dem Saxofon und weiteren melancholischen Liedern sorgte das WHG-Instrumentalensemble für einen einfühlsamen musikalischen Rahmen. Mit dem Gedenken selbst, seinem Sinn und Zweck beschäftigte sich der katholische Stadtdekan Dominik Geiger. Ihm war eine Szene aus dem Film „Fack ju Göthe“ in den Sinn gekommen. „Och nö, nicht schon wieder KZ“, protestierten dort Schüler. „Gedenken ist schwierig, wenn es mit Schuld verbunden ist“, habe er im Unterricht als Religionslehrer selbst festgestellt.

„Es geht nicht um Schuld, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen. Damit so etwas nie mehr passiert“, griff Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in ihrer Ansprache das Thema auf. Sie erinnerte an das Leid, das jüdischen Bürgern in Ludwigshafen widerfahren sei, die Schändung der Synagoge und schließlich die Deportation von 183 Bürgern allein aus der Stadt ins Lager im südfranzösischen Gurs. Kein Staat könne ohne Erinnerung leben, erklärte Steinruck. „Unsere Gesellschaft muss dem Hass die Stirn bieten“, appellierte sie.

Im Anschluss zogen die Teilnehmer der Gedenkfeier um die Ecke zur Gedenktafel in der Kaiser-Wilhelm-Straße 34. Dort hatte einst die Synagoge gestanden. Schweigend legte die Oberbürgermeisterin dort einen Kranz nieder.