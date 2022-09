Beim Anblick solch prachtvoller Speisepilze muss das Herz der 82-jährigen Edigheimerin Emi Wünstel höher schlagen. Sohn Thomas hat sie ihr aus der Pfalz gebracht. Die Mutter ist schließlich Fachfrau, weiß was in die Pfanne darf und was nicht.

Für Emi Wünstel ist es jedenfalls ein lieber Gruß aus dem Pfälzerwald. Stolz zeigt die einstige passionierte Pilzsammlerin die Steinpilze und den dunklen Maronenpilz. „Die sind alle essbar“, meint sie selbstbewusst. „Noch heute bereite ich sie zu“, verrät die Seniorin. Zunächst würden sie geputzt, dann kleingeschnitten und zu einer kleinen gedämpften Zwiebel gegeben. Die Soße verfeinert sie mit etwas Sahne. „Man kann Nudeln dazu essen“, empfiehlt sie. Echte Pfälzer würden gerne auch ein Kotelett dazu verzehren.

Früher habe sie regelmäßig Pilze gesammelt, erzählt Wünstel. Ihre Lieblingssorten seien Steinpilze und Pfifferlinge. Spezielle Plätze habe sie angesteuert, die sie natürlich nicht verraten habe. Seit sie nicht mehr selbst in den Wald zur Pilzsuche gehen kann, seien die Pilze ordentlich angewachsen, findet sie.

Zu ihrer Zeit habe sie sie früher und kleiner geerntet. Die Kenntnisse über die Pilze hat sie sich selbst angeeignet. Einmal – vor gut 20 Jahren – habe sie Exemplare nach Hause gebracht, die eine verdächtige Rosafärbung aufwiesen. Die habe sie einer Intuition folgend weggeworfen und ist sich sicher, dass das die richtige Entscheidung war.

Thomas Wünstel hat seine Pilzkenntnisse von der Mutter geerbt. Doch er sammle nicht so begeistert wie einst sie, meint die Seniorin. „Er hat sie wegen mir gesucht“, glaubt sie, weil sie krank sei und nicht mehr selbst gehen könne. Dass in diesem extrem trockenen Sommer solche Prachtexemplare heranwachsen konnten, erklärt sie sich durch einen Standort an einem Abhang, wo Wasser ablief und auch Sonne einstrahlen konnte.