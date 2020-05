Der Rehbock, der vor zehn Tagen zum ersten Mal im Ebertpark gesehen wurde, ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr eingefangen worden. Das Tier ist anschließend im Schifferstadter Wald ausgesetzt werden, wie die Stadt mitteilte. „Das Tier konnte unbeschadet gefangen werden und kann sich nun in einem geeigneten Lebensraum aufhalten“, freut sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, die selbst mehrmals vor Ort war. Da im Ebertpark neben dem Bock auch ein zweites Reh mehrfach gesichtet worden war, bleibt der nördliche Teil des Ebertparkes zur Sternstraße hin noch gesperrt, bis Klarheit über den Verbleib des Tieres besteht. Um das Reh, falls es wieder auftaucht, nicht unnötig in Stress zu versetzen, bleibt auch das derzeit verhängte Hundeverbot im Ebertpark solange aufrechterhalten.

Die beiden Rehe hatten in den vergangenen Tagen für Aufmerksamkeit gesorgt, weil wegen ihnen mehrmals der Ebertpark komplett gesperrt wurde: zuerst am Sonntag für einige Stunden, dann noch mal von Mittwochnachmittag bis Donnerstag. Warum war das notwendig, und warum können die Rehe nicht im Ebertpark bleiben? „Es gibt erhebliche Bedenken, wenn jemand seinen Hund frei laufen lässt“, sagt Rainer Ritthaler, Leiter des städtischen Bereichs Umwelt. Die Vierbeiner seien in der Friesenheimer Grünanlage zwar ohnehin nur angeleint und in Teilbereichen erlaubt, es gebe aber trotzdem immer wieder Probleme mit freilaufenden Hunden. Die könnten die Rehe hetzen oder so aufscheuchen, dass sie in Panik auch für Besucher gefährlich werden könnten.

Herkunft der Rehe unklar

Wie die Rehe in den Ebertpark kamen, ist unklar. Nachdem Rehe den Winter über in Gruppen unterwegs sind, suchen sich ein Bock und eine Ricke zum Frühjahr hin ein eigenes Revier, erklärt Ritthaler. „Ich gehe davon aus, dass das auch in diesem Fall so war.“ Die Rehe könnten aus dem nördlich gelegenen Willersinn-Gebiet gekommen sein. 150 bis 200 Rehe gibt es laut Ritthaler im Ludwigshafener Stadtgebiet – die Tiere im Rheingönheimer Wildpark nicht mitgerechnet. Die meisten davon leben im Maudacher Bruch, einige auch in Rheingönheim, in Richtung Rheinaue, so Ritthaler. Weil der Bestand im Bruch „etwas zu dicht“ sei, überlege man, dort Ruhebereiche auszuweisen, um den Tieren Rückzugsgebiete zu geben.

Nach einem Treibeinsatz am Donnerstag gingen die Stadtmitarbeiter und Jäger davon aus, dass sich die Rehe nur noch im nördlichen Teil zwischen Eberthalle und Sternstraße befinden können. Sie öffneten den restlichen Park wieder für Besucher. Nicht aber für Hunde.

Für Irritationen hatten Warnschilder an den Absperrzäunen gesorgt, die vor den Raupen des Eichenprozessionsspinners warnten. Laut Stadtverwaltung wurden die Gitterteile des Zaunes in der Vergangenheit immer aufgestellt, wenn vor dem Eichenprozessionsspinner gewarnt wurde. Aus diesem Grund hingen noch die entsprechenden Warnschilder am Zaun. Die Schilder seien mittlerweile abmontiert worden.