Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 11.45 Uhr in der Großwiesenstraße in Rheingönheim. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 85-Jähriger und eine 79-Jährige mit ihrem Auto unterwegs in Richtung Altrip. In der Rehbachkurve kam der 85-jährige Fahrer mit den Reifen auf die regennasse mittlere Fahrstreifenbegrenzung. Dadurch brach das Heck des Fahrzeugs kurzzeitig aus. Danach geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen einen am gegenüberliegenden Straßenrand stehenden Baum. Ein Rettungswagen brachte den 85-Jährigen und seine Ehefrau in eine Klinik.