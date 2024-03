Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Eine Seilbahn im Kaukasus ist der einzige Schauplatz des so minimalistischen wie fantasievollen neuen Films von Veit Helmer. Der Hannoveraner Produzent, Autor und Regisseur präsentierte „Gondola“ im Mannheimer Kino Odeon.

„Es gibt ein paar Orte auf dieser Welt“, erklärt der 55-Jährige, „wo man morgens nicht in den Bus, sondern in die Seilbahn steigt“. Eine Schwebebahn in Georgien habe