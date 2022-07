Der Stadtrat hat die Stadtspitze ermächtigt, notfalls juristisch gegen den Regionalplan der Region Rhein-Neckar vorzugehen. Der Plan zeichnet für die Region die Planung für neue Wohn- und Gewerbegebiete vor. Vor allem zwei Punkte in dem Entwurf lehnt die Stadtspitze ab: Zum einen ein neues Gewerbegebiet Nördlich der A650, das weder von der Stadtspitze noch den Anwohnern in Ruchheim gewünscht wird. Zum anderen will die Stadt das Gewerbegebiet südlich von Maudach erweitern, weil die Firma Lipoid dort ein drittes Werk bauen möchte. Doch der Regionalplan sieht das nicht vor. Der Stadtrat hat nun Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) einstimmig beauftragt, die erforderlichen Schritte für Änderungen im Regionalplan der Metropolregion zu veranlassen. Die Stadt hatte dazu bereits eine Stellungnahme abgegeben, die aber nicht von dem Regionalverband berücksichtigt worden war.