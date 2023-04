Der Änderungsentwurf des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar hat zumindest aus Ludwigshafener Sicht keinen Zündstoff enthalten bei der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend. Ohne Diskussion und mit Verweis auf die Vorlage stimmte der Hauptausschuss einstimmig der Stellungnahme der Verwaltung zum zweiten sogenannten Offenlage-Entwurf des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) für die Regionalplanung zu. Demnach sieht die Stadt bezüglich des Kartenwerks, das vor allem wohnbauliche Entwicklungsspielräume enthält, keinen Handlungsbedarf. Enthalten sind demnach mögliche Siedlungsausweitungen in Mundenheim, im Südosten von Rheingönheim, in der Oggersheimer Melm und im Süden von Maudach. Ausweitungen oder Veränderungen für Industrie- oder Gewerbegebiete enthält dieser Plan nicht. „Wir haben das bestmögliche für die Stadt erreicht. 100 Prozent funktioniert leider nie“, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) als Ausschussvorsitzende.