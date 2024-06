Der TFC Ludwigshafen verliert sein Heimspiel in der 1. Regionalliga Süd gegen den 1. Hanauer THC mit 1:6 (1:0). Der besten ersten Halbzeit des Jahres folgte nach der Pause der Leistungseinbruch.

Nachdem der TFC in der Woche zuvor aufgrund der Hochwassers für den Trainingsbetrieb noch auf den Platz der HG Worms ausweichen und sein Heimspiel gegen den HC Ludwigsburg auf dem Platz des HC Blau-Weiß Speyer austragen musste, kehrte diese Woche wieder Normalität ein. So lief die Partie gegen den Tabellenfünften aus Hanau unter gewohnten Bedingungen ab. Für die Gäste geht es in den verbleibenden drei Spielen der Saison um keine Entscheidungen mehr. Während sich die letzten drei Mannschaften um den Klassenerhalt streiten und die ersten vier den Aufstieg unter sich ausmachen, können die Hessen die Saison ohne Druck zu Ende spielen. Ganz anders die Situation bei den Pfälzern, die im Vorfeld der Partie als achter je sechs Punkte Rückstand auf Platz sechs und sieben haben. Dort steht der Rüsselsheimer RK sowie der HLC RW München, sie sind die letzten Gegner des TFC in dieser Saison. Um in den beiden Abschlusspartien nicht größtmöglich unter Zugzwang zu stehen, wäre ein Sieg gegen Hanau Pflicht.

Die offenen Baustellen im Angriff und Abwehr sind bei den Ludwigshafenern offensichtlich. In der Offensive fehlt es an der letzten Entschlossenheit im Abschluss. In der Defensive läuft der TFC zu oft in Konter, gerade in der zweiten Spielhälfte. So fallen die Ergebnisse, mit Blick auf den Spielverlauf am Ende oft zu hoch aus. Gegen Ludwigsburg stand es zur Halbzeit 0:1 für den HC, am Ende hieß es dann 0:8. Im Spiel davor führte der Tabellenerste aus Nürnberg mit 2:0, gewann 5:1 und erzielte alle drei Tore kurz vor Schluss. „Die Kondition ist bei uns ein großes Problem. Daran werden wir nach der Saison arbeiten. Wir haben viele Juniorenspieler seit der Rückrunde im Kader, dort spürt man den Unterschied zum aktiven Hockey“, sagt TFC-Trainer Robert Willig.

Am Ende fehlt die Luft

Der TFC agierte in der Abwehr konzentriert. Ließ keine Konter zu und die Gäste selten zum Abschluss kommen. In der Offensive wurde deutlich, dass die vor der Rückrunde neu formierte Mannschaft allmählich zusammenfindet. Den Gastgebern gelang es immer wieder, sich dem Gästetor anzunähern und schließlich in Führung zu gehen. Nils Machill traf nach einer kurzen Ecke (23.). Gegen Ende der Partie verlor der TCF jedoch jegliche Bindung zum Spiel. Kontertore und Treffer nach kurzen Ecken führten zum klaren Rückstand. Mit 1:6 musste sich der TFC schließlich geschlagen geben.

„Im zweiten Abschnitt wurde uns die Kondition wieder zum Verhängnis. Am Ende wurde wieder deutlich, dass uns die Luft ausgeht. Dadurch stieg auch die Anzahl der individuellen Fehler. Im Angriffsspiel hatten wir wieder zu viele Fehlpässe und in der Abwehr zu oft das Nachsehen. Da hat uns nicht der berühmte eine Meter gefehlt, es waren gleich drei oder vier Meter. Am Ende bekommen wir in der zweiten Hälfte neun Ecken gegen uns. Da wird es halt schwer, ein Spiel zu gewinnen. Wir konzentrieren uns aber auf die erste Hälfte. Hier waren wir gut im Spiel. Die Mannschaft findet sich erst noch. Auch wenn es nicht so aussieht, wir haben heute dennoch einen Schritt nach vorne gemacht“, bilanziert Willig.