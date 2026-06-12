Für den TFC Ludwigshafen beginnt am Samstag die entscheidende Phase der Saison. Nach zwei spielfreien Wochen steht das Team in der 2. Regionalliga unter Zugzwang.

Die Pause kam für die Ludwigshafener zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Während der TFC zuletzt nicht im Einsatz war, sammelte die Konkurrenz wichtige Punkte. Dadurch rutschten die Pfälzer mit elf Zählern auf den siebten Platz der achtköpfigen Liga ab. Punktgleich dahinter liegt der TSV Sachsenhausen, während der Kreuznacher HC und der TEC Darmstadt mit jeweils 13 Punkten nur knapp vor dem TFC rangieren. Der Limburger HC hat sich zuletzt auf 16 Punkte verbessert und belegt inzwischen Rang vier. Um 17.30 Uhr empfangen die Pfälzer die Hessen zum vorletzten Spiel der Feldrunde in der 2. Regionalliga Süd.

Zusätzliche Brisanz erhält die Tabellenlage dadurch, dass die genaue Abstiegsregelung noch nicht endgültig feststeht. Ob nach Saisonende eine oder sogar zwei Mannschaften die Liga verlassen müssen, hängt auch von den Entwicklungen in den höheren Spielklassen ab.

Auf Limburg eingestellt

„Jetzt beginnen die entscheidenden Wochen der Saison, in denen sich entscheidet, ob wir die Klasse halten oder absteigen. Der große Vorteil ist, dass wir weiterhin alles in der eigenen Hand haben. Genau für solche Spiele investiert man so viel Zeit und Leidenschaft in diesen Sport. Deshalb gehen wir nicht mit Anspannung, sondern mit Vorfreude in die Partie“, sagt TFC-Trainer Phillip Gippert.

Die vergangenen zwei Wochen verbrachten die Ludwigshafener, um sich gezielt auf den kommenden Gegner einzustellen. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns auf die Spielweise von Limburg vorzubereiten und entsprechende Situationen im Training zu bearbeiten. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle aber noch nicht verraten“, erklärt der Trainer.

Glücklos im Hinspiel

Das Hinspiel in Limburg endete für den TFC besonders unglücklich. Nach einem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Nico Betz kassierten die Ludwigshafener den entscheidenden Treffer zum 2:3 erst in der Schlussminute nach einer Strafecke. Zuvor hatte Gipperts Mannschaft über weite Strecken eine starke zweite Halbzeit gespielt und mehrere Möglichkeiten ungenutzt gelassen.

„Taktisch können wir uns deutlich besser auf den Gegner einstellen. Im Hinspiel haben wir eine Halbzeit gebraucht, um die richtigen Anpassungen vorzunehmen. Das möchten wir diesmal von Beginn an besser machen. Natürlich gilt das genauso für Limburg“, so Gippert.

Einige Spieler fehlen

Den Limburger HC erwartet der TFC-Coach erneut als defensivstarken Gegner. „Limburg ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die ihre Raumdeckung hervorragend organisiert. Sie verteidigen tief und suchen ihre Chancen vor allem über Konter. Wir müssen ruhig und geduldig bleiben. Das Spiel muss nicht in den ersten drei Vierteln entschieden werden. Gegen eine gut organisierte Raumdeckung ist es wichtig, die Angriffe sauber aufzubauen und auf die richtigen Momente zu warten.“

Auch Kapitän Johannes Berger blickt trotz der schwierigen Ausgangslage optimistisch auf die verbleibenden Aufgaben: „Die letzten beiden Spiele werden noch einmal zwei schwierige Aufgaben. Besonders, weil wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Dennoch gehen wir vollkommen positiv an die Sache heran. In den letzten beiden Partien werden wir jetzt noch einmal alles raushauen, was in uns steckt, um das Maximum herauszuholen.“

Personell muss der TFC weiter auf mehrere Spieler verzichten. Nicht zur Verfügung stehen Adrian Ballosch, Nico Betz, Niklas Kille, Hanno Krull und Toni Varvatsos. Hinter Levin Zitrons Einsatz steht ein Fragezeichen.