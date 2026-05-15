Platz zehn in der Regionalliga – auf den ersten Blick keine sonderlich positive Bilanz für einen Absteiger aus der dritten Handballliga.

Für die Herren der VTV Mundenheim sieht das ein wenig anders aus. „Es war klar, dass wir unseren Umbruch nicht auf einen Schlag schaffen werden“, erklärte VTV-Trainer Steffen Schneider nach der zumindest halbwegs ordentlichen Saison. Mit nur acht Punkten aus der Hinserie rangierten die Mundenheimer schließlich noch in akuter Abstiegsnähe, geschuldet einerseits dem Neuaufbau mit zehn Abgängen und acht Neuzugängen, zum anderen dem Verletzungspech mit vier Langzeitausfällen. In der Rückrunde fanden die VTV dann immer besser zusammen, holte 17 Zähler und hatten letztlich mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun.

Aber auch der neue Trainer Martin Schnetz, der von der TSG zu den Mundenheimern kommt, wird zunächst einmal weiter den Konsolidierungskurs in Mundenheim fortsetzen. Nach dem letzten Saisonspiel gegen den TV Offenbach verabschiedeten die Mundenheimer sich von neun Spielern, darunter die Routiniers Tim Schmieder und Timo Naas, sowie mit Collin Eden (169/13) auch den erfolgreichsten Torschützen der Mannschaft, der sich der SG Zweibrücken anschließen wird. Mit zehn Neuzugängen sind die Personalplanungen der VTV allerdings weitestgehend abgeschlossen, sollen den großen Umbruch in der Truppe zunächst einmal abschließen. „Bis auf eine Position“, so der Sportliche Leiter, Patrick Horlacher, „sind die Personalplanungen damit abgeschlossen.“

Einzelkämpfer Spajic

Aus der eigenen Jugend sollen Torhüter Kai Kästler und Jan Böspflug zum Regionalligakader stoßen. Tim Schelling (HLZ Friesenheim-Hochdorf) sowie Finn Sander und Jakob Faust (beide von der S3L Saase) bringen höherklassige Erfahrung mit. Emre Köz (HSG Worms, Tim Eberlein (TV Friedrichsfeld), Tim Nagel (TSG Wiesbach), Dennis Schäfer (HSV Hockenheim) und Marin Spajic (HC Koblenz) sind junge Spieler mit Perspektive von unterklassigen Ligen, die bei den VTV ihren nächsten Entwicklungsschritt machen sollen. „Spielerisch sind wir damit sicher schwerer ausrechenbar“, so Horlachers Einschätzung. Immerhin liege der Fokus weniger auf der individuellen Klasse der Abgänge, sondern soll Schnetz und sein ebenfalls von der TSG Ketsch kommender Co-Trainer Daniel Unser wieder eine Einheit formen, die den Gegner auf allen Positionen vor Probleme stellen kann. Schwachstelle ist der linke Rückraum, der aktuell mit Spajic lediglich einfach besetzt ist. Aber eine Hintertür haben die Mundenheimer ja noch im Kader.