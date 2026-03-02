Durchatmen bei den VTV Mundenheim. Gegen die Südpfalz Tiger sammeln sie wichtige Punkte. Dabei ziehen sie den Gästen bereits früh den Zahn.

Intensität, Leidenschaft und in den entscheidenden Situationen auch das Quäntchen Glück. Die VTV Mundenheim haben sich zu Hause im Regionalligaderby gegen die Südpfalztiger verdient mit 35:31 (18:14) durchgesetzt und einen Befreiungsschlag in der Regionalliga gelandet.

Jochen Werling war nach dem Abpfiff der Partie sichtlich angefressen. Der Trainer der Südpfalztiger, die aufgrund des besseren Tabellenplatzes als Favorit in das Derby in Ludwigshafen gegangen waren, haderte sichtlich mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „So kannst du dich nicht in einem Derby präsentieren“, brachte er die Leistung seiner Auswahl auf den Punkt. Grund seiner deutlichen Kritik: Die Südpfalz Tiger verschliefen komplett den Auftakt. Als Werling nach 6:36 gespielten Minuten die erste Auszeit der Gäste nahm, lag sein Team 0:5 zurück. Aber das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Erst nach neuneinhalb Minuten beim Stand von 0:7 markierte Arne Schäfer den ersten Treffer für die Tiger. Bis zur zwölften Minute bauten die VTV Mundenheim ihren Vorsprung auf 11:2 aus. „Wir haben den Start vollkommen verpennt. Die Hypothek war danach zu groß“, schaute Werling noch einmal zurück.

Vier Tore zur Pause vorn

Sein Gegenüber Steffen Schneider war mit Auftritt hingegen verständlicherweise zufrieden. „Wir haben uns in den ersten elf Minuten keinen technischen Fehler geleistet, haben intensiv verteidigt und vorn unsere Chancen genutzt“, lautete seine Bilanz. Gleichzeitig schränkte er ein: „Es war klar, dass wir dieses Tempo und die Intensität nicht über das gesamte Spiel gehen können.“

Und so kam es auch. Die Südpfalz Tiger fanden langsam in ihr Angriffsspiel, Mundenheims Konzentration ließ nach. Die Fehler häuften sich. Und so schmolz unter dem Jubel der mitgereisten Gästefans langsam der Vorsprung. Justin Kehl traf für die Südpfälzer zum 15:12 (24.). Bis zur Pause hielten die Gastgeber den Gegner aber auf Abstand, beim 18:14 wechselten beide die Seiten.

Nur kurzes Aufbäumen

Hoffnung keimte danach noch einmal bei den Tigern auf, als Florian Bauchhenß zum 19:17 verkürzte (35.), aber danach ging nur noch wenig zusammen. Auch weil die VTV-Torhüter in entscheidenden Situationen mit Paraden zur Stelle waren oder die Gäste freie Würfe neben das Tor setzten. Zudem bekamen die Tiger Mundenheims Collin Eden nicht in den Griff: Mit zwölf Toren war er der beste Torschütze an diesem Abend, für die Südpfalz Tiger traf Justin Kehl achtmal.

Ein Aufbäumen der Gäste war erst kurz vor Schluss zu erkennen. Mundenheim hatte sich zwischenzeitlich beim 35:28 (58.) einen Sieben-Tore-Vorsprung erspielt. Dass die Gäste diesen bis zum Spielende noch einmal verkürzten, änderte nichts am Spielausgang. „Wir waren heute nicht in der Lage, einer starken Mundenheimer Mannschaft Paroli zu bieten. Wir waren in vielen Statistiken heute einfach die schlechtere Mannschaft. Auch die Torhüter des Gegners waren heute einfach besser“, brachte es Werling noch einmal auf den Punkt. Schneider hingegen kritisierte, dass seine Mannschaft zugelassen habe, dass der Gegner phasenweise in sein gefährliches Tempospiel findet. „Aber er hat sich heute gezeigt, dass die Mannschaft gewinnt, die besser mit den eigenen Fehlern umgehen kann. Und das waren wir.“ Mit diesem Erfolg haben sich die VTV Mundenheim weiter vom Tabellenende der Regionalliga Südwest abgesetzt. Was aber noch wichtiger ist: „Mit diesem Sieg steigt auch das Selbstbewusstsein“, freut sich Schneider. Nächstes Wochenende ist der Tabellendritte SF Budenheim zu Gast (Sonntag, 18 Uhr), am 21. März kommt Tabellenführer HV Vallendar (19.30 Uhr).