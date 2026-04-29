Zum Saisonabschluss in der Regionalliga ist noch einmal Derbyzeit im Schulzentrum Mundenheim. Ein emotionales Spiel, auch wenn der sportliche Wert eher übersichtlich ist.

Die VTV Mundenheim empfangen zum Saisonausklang den TV Offenbach (Samstag, 19 Uhr). Die Gäste stehen seit Wochen als Absteiger fest. Ein Schicksal, dass zum Ende der Hinrunde auch den Mundenheimern noch hätte blühen können. Aber die Mannschaft von Trainer Steffen Schneider hat sich seit dem Jahreswechsel stabilisiert. „Vor allem haben wir wieder an unserer Heimstärke gearbeitet“, freut sich Schneider. Bis auf den Meister aus Vallendar hat man keine Punkte mehr abgegeben. Auf eigenem, aber auch auf fremdem Parkett eifrig die Zähler für den sicheren Klassenverbleib gesammelt. „Zum Abschluss hätte ich gerne noch einmal ein gutes Spiel von uns.“

Umbau geht weiter

Immerhin ist es gleich ein mehrfacher Abschluss. Nicht nur ist seine Trainertätigkeit mit diesem Spiel vorerst beendet, auch langjährige Stützen wie Mannschaftskapitän Timo Naas, Tim Schmieder oder Luca Seitz machen ihr letztes Spiel im Hornissentrikot. Es wird noch einmal ein größerer personeller Umbruch: „Aber das war eigentlich schon letztes Jahr klar, dass wir zwei Jahre Zeit für den personellen Umbruch benötigen werden.“

Schneider selbst wird sich zur neuen Saison als Geschäftsführer der Handball GmbH der VTV Mundenheim widmen. Eine Tätigkeit, die über viele Jahre Tom Treiber begleitet hat. „Ich werde dann nicht mehr so oft in der Halle sein“, kündigt Schneider an, der dafür den wirtschaftlichen Boden für Handball auf diesem Niveau bei den VTV bereiten will. Die Gedanken daran sind aber noch im Hintergrund. „Jetzt wollen wir uns erst einmal ordentlich sportlich aus der Saison verabschieden.“