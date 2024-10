Trotz starker Leistung von Kestutis Zeymis hat es für den TTC Oggersheim nicht zum Punktgewinn in der Regionalliga gereicht. Der TTC Oppau hingegen darf sich freuen.

Der TTC Oggersheim wartet in der Fremde weiter auf den ersten Sieg. Beim TTC 1946 Weinheim unterlag die Mannschaft um Sascha Gemar 3:7. Einzig der litauische Meister Kestutis Zeimys sorgte für die Punkte: Sowohl im Doppel an der Seite von Francesco Maragioglio als auch in beiden Einzeln überzeugte der 36-Jährige mit einer starken Leistung.

Zeimys’ Doppelpartner Maragioglio unterlag in seinen Einzeln hingegen jeweils knapp in fünf Durchgängen. „Mein erstes Spiel war sehr ausgeglichen. Leider habe ich zwei Matchbälle nicht nutzen können“, erklärt der Aufschlagspezialist und fährt fort: „Im anderen Spiel hat es zwei Sätze gedauert, bis ich den Gegner knacken konnte. Im fünften Satz hat es dann nicht mehr gereicht. Insgesamt bin ich mit meiner Vorstellung aber zufrieden.“ Ohne Sieg blieben Gemar und Kevin Rief. „Sascha und Kevin tun sich momentan auswärts schwer. Die Umstellung mit dem Licht, fremden Platte und anderen Bällen fällt ihnen nicht so leicht“, erklärt Maragioglio.

Oppau holt ersten Punkt

Mit einem 5:5 gegen den TV Leiselheim hat der TTC Oppau den ersten Punkt in der Oberliga Südwest eingefahren. „Die Doppel waren sehr erfolgreich. Dadurch sind wir direkt 2:0 in Führung gegangen“, erzählt Heiko Kraushaar, der dem Rotationsprinzip in der Mannschaft zum Opfer fiel und seine Teamkollegen daher als Zuschauer unterstützte. Sebastian Gailing und Oliver Baier erhöhten auf 4:0, anschließend gingen die fünf Duelle verloren. „Das hintere Paarkreuz hat mit 1:3 Punkten leider enttäuscht“, gibt Kraushaar zu. Mit einem Sieg im letzten Einzel sorgte Marco Buchert schließlich für Erleichterung. „Klar hat uns der Punkt gefreut. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber die Aussichten sind weiterhin eher negativ“, zeigt sich Kraushaar für die kommenden Partien wenig optimistisch.

Der TTC Oggersheim II durfte nach zwei Auftaktniederlagen in der Verbandsoberliga Saarpfalz den ersten Sieg bejubeln. 9:4 bezwang der Aufsteiger die TTF Besseringen. Schnell gingen die Hausherren 6:2 in Führung, ließen den Gegner jedoch noch einmal auf zwei Zähler herankommen. Pascal Mayer, Maximilian Huber und Moritz Först machten schließlich den Sack zu.