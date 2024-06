Der TFC Ludwigshafen verliert sein Gastspiel beim HTC Würzburg mit 1:8 (0:4). Die Feldsaison in der 1. Regionalliga Süd ist geprägt vom Kampf um den Ligaverbleib. Es sind aber erste Fortschritte zu sehen.

Es ist ein schweres Jahr für den TFC Ludwigshafen. Nach dem Abstieg in der Halle zu Beginn des Jahres droht nun das Abstiegsdouble. Auch auf dem Feld steht der TFC auf dem letzten Platz. Währenddessen steht für die Ludwigshafener ein Umbruch an: neues Trainerteam, neue Spieler und der Abgang mehrerer Leistungsträger. Trotz der aktuellen Lage fokussiert sich der TFC auf die Ausbildung seiner neuen Mannschaft. Dem TFC der Zukunft, wenn man so will. Ein Abstieg, das ist klar kommuniziert, wäre verkraftbar. Wenn dafür in der nächsten Saison ein eingespieltes und schlagkräftiges Team auf dem Platz steht.

Die HTC Würzburg spielt im Abstiegskampf die Beobachterrolle. Mit Blick auf die Kadersituation gibt es gravierende Unterschiede im Vergleich zum TFC. Die erfahrene Würzburger Mannschaft trifft auf eine mit Jugendspielern aufgestockte TFC-Truppe, die sich gerade selbst finden soll – mit lediglich zwei Auswechselspielern und personell geschwächt.

Verbessert in der Konterabwehr

In der Offensive effektiver zu sein und in der Defensive weniger Konter zulassen, lautete die Vorgabe von TFC-Cheftrainer Robert Willig. Dies gelang den Ludwigshafenern zu Beginn der Partie bereits besser als in den Spielen zuvor. Zweimal fand der Ball nach kurzen Ecken den Weg ins TFC-Tor (Niklas Burger, 5. ,15.). Kurz nach Wiederanpfiff gab es die nächste HTC-Ecke, und Tim Mackel erhöhte auf 3:0 (16.). Der TFC ließ sich dadurch nicht verunsichern. Noch vor der Pause traf Burger zum dritten Mal nach Ecke zum 4:0 (27.).

Nach der Pause kamen die Ludwigshafener nun zu mehr Ballbesitz. Ein Treffer wollte jedoch nicht gelingen. Felix Wilhelms 5:0 (42.) war der erste Treffer aus dem Spiel heraus, Georg Herrmann legte das 6:0 (44.) nach. Der TFC lief unermüdlich an, fand gegen die gut ausgespielten Ecken der Gastgeber aber kein Gegenmittel: Burger erhöhte auf 7:0 (48.). Nachdem er bereits viermal per Ecke getroffen hatte, legte Burger nach einem Spielzug des HTC zum 8:0 nach (54.). Max Vogel war es schließlich, der den nimmermüden Einsatz der Ludwigshafener mit dem verdienten Ehrentreffer (55.) belohnte.

Sechs Punkte Rückstand

„Natürlich klingt es etwas paradox, wenn man nach einer 8:1-Niederlage sagt, es war die beste Leistung der Rückrunde. Die Mannschaft hat sich heute jedoch deutlich eingespielter gezeigt. In der Defensive standen wir gut, haben kein Tor per Konter hinnehmen müssen. Die kurzen Ecken waren sehr gut ausgespielt, wobei es auch keine fünf Ecken hätte geben dürfen. Wir sind weiter auf einem guten Weg“, sagt Willig.

Weil der HLC RW München am Samstag den dritten Sieg der Saison feierte, trennen den TFC nun sechs Punkte vom Tabellensiebten. Vier Spiele bleiben noch, um den nächsten Abstieg zu verhindern.