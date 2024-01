Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Schicksal des TFC Ludwigshafen in der 1. Hockey-Regionalliga scheint besiegelt. In den kommenden drei Spielen warten die drei besten Teams. Ein Erfolg im neuen Jahr will sich auch zu Hause nicht einstellen.

Der TFC Ludwigshafen hat sein erstes Heimspiel des Jahres mit 5:13 (0:7) gegen den 1. Hanauer THC verloren. Der Abstieg in der Hallenrunde der 1. Regionalliga Süd ist damit so gut wie besiegelt. Während