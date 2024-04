Schlusslicht TFC Ludwigshafen fährt am Wochenende in die bayrische Landeshauptstadt. Gleich zweimal ist der Regionalligist dort gefordert.

Nach dem Abstieg in der Hallensaison zu Beginn des Jahres befindet sich der TFC im Umbruch. Neben einem neuen Trainerteam hat sich auch der Kader gravierend verändert. Mit sechs A-Jugend-Spielern im Kader startete der TFC gegen den Rüsselsheimer RK vergangene Woche. „Einer sehr guten Defensivarbeit stand eine sehr ausbaufähige Offensivleistung gegenüber. Jedoch muss man bemerken, dass es das erste Spiel für die neue Mannschaft war. Zusätzlich haben uns einige Stammspieler gefehlt“, sagt TFC-Trainer Sebastian Minges.

Nils Machill, Toni Varvatsos sowie Leo Schnotale kehren am Wochenende in den Kader zurück. Als Folge müssen andere Spieler pausieren. „Natürlich möchten wir Spiele gewinnen. Doch für uns gilt es, die jungen Spieler zu integrieren und eine eingespielte Mannschaft zu formen“, erläutert Minges. Teammanager Christian Hanz ergänzt: „Für die jungen Spieler gilt es nun, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Sollte der Kader bereits stehen, bekommen sie die Chance in unserer zweiten Mannschaft, Erfahrungen im aktiven Bereich zu sammeln.“

TFC noch punktlos

Mit zwei Spielen innerhalb von 24 Stunden – Samstag, 15 Uhr, gegen HLC RW München und Sonntag, 12 Uhr, gegen ASV München – benötigt der TFC jeden Spieler. Gegen den HLC RW München stehen die Ludwigshafener zudem unter Zugzwang. In der achtköpfigen Liga steht der HC punktlos auf dem letzten Platz. Der TFC mit drei Punkten auf dem siebten. „Wir haben in der vergangenen Feldsaison beide Spiele gegen den HC hoch gewonnen. Mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation müssen wir hier auf Sieg spielen“, fordert Hanz. „Wir wollen auf der guten Defensivarbeit der vergangenen Woche aufbauen, müssen jedoch mutiger nach vorne spielen. Am Ende gewinnst du ein Spiel nur, wenn du Tore machst“, weiß Minges.

Gegen den ASV verlor der TFC das Auftaktspiel mit 2:3. Die beiden Mannschaften kennen sich bestens aus der Halle. „Gegen den ASV erwartet uns ein erneut starker Gegner. In den vergangenen Jahren konnten wir hier nur selten punkten, wodurch wir hier wieder auf unsere gute Defensive angewiesen sind“, sagt Hanz. „Wir wollen den Schwung aus dem ersten Spiel gegen den HC mit in die Partie gegen den ASV nehmen. Ich bin optimistisch, dass sich die Mannschaft am Wochenende wieder gut verkaufen wird“, erklärt Minges.