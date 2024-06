In der 1. Regionalliga Süd trifft der TFC Ludwigshafen am Samstag, 17.30 Uhr, zu Hause auf den 1. Hanauer THC. Im Hinspiel gab es mit 0:4 die erste höhere Saisonniederlage.

„Der THC war uns in Sachen Athletik einfach klar überlegen. Das haben wir am Ende zu spüren bekommen. Wir hatten uns vorgenommen sehr tief zu stehen, doch individuelle Fehler in Angriff und Abwehr haben uns die Chance auf etwas Zählbares genommen“, sagt TFC-Teammanager und Vereinsvorsitzender Christian Hanz.

Zusammen mit Philipp Grimmer stand Hanz damals als Trainergespann noch an der Spielfeldseite. Robert Willig, Sascha Kretz und Sebastian Minges haben nach Ende der letzten Hallenrunde zu Beginn des Jahres das Traineramt übernommen. Zudem haben die beiden Leistungsträger Alexander Matz und Fabio Bernhardt den Verein verlassen. Das eingespielte Offensivspiel des TFC ging damit verloren.

Abstieg wohl besiegelt

Dies wird seit dem erneuten Beginn der Feldrunde durch etliche Jugendspieler kompensiert. Ziel hierbei, den TFC der Zukunft aufbauen. In einer Situation die bei vielen Vereinen Panik auslösen würde. Der Abstieg in der Hallenrunde aus der 1. Regionalliga Süd ist in der Feldsaison nur noch mit viel Glück und großer Zuversicht zu verhindern. Bei den Ludwigshafenern blickt man jedoch über den Tellerrand hinaus.

„Für mich steht der Abstieg fest. Für uns geht es jetzt darum, nach vorne zu schauen. Das wirkt sich auch auf die Kaderplanung für die nächsten Spiele aus. Wir müssen nun darauf achten, welche Spieler uns auch noch in der kommenden Runde zur Verfügung stehen. So werden vielleicht Spieler, die in den letzten Wochen nur begrenzt zum Einsatz kamen, nun einen höheren Spielanteil bekommen“, erläutert TFC-Trainer Robert Willig.

Eine spielstarke und konkurrenzfähige Mannschaft für die nächsten Jahre entwickeln, in Zeiten einer sportlichen Talfahrt. Doch hier bewahrt der Verein Ruhe und blickt realistisch in die neue Spielzeit. „In der 2. Regionalliga Süd wollen und müssen wir uns erst einmal etablieren. Wir werden nicht groß zum direkten Wiederaufstieg ausrufen. Diese Mannschaft muss sich erst finden. Und wir geben ihr die Zeit dafür“, sagt Hanz.

Spielfreude entwickeln

Gegen den 1. Hanauer THC treffen die Pfälzer auf den aktuellen Tabellenfünften. Die Hessen werden die Runde im sicheren Mittelfeld der achtköpfigen Liga beenden. Mit neun Punkten Vorsprung auf Platz sechs und sieben sowie sechs Punkten Rückstand auf den Primus aus Nürnberg geht es für die Hessen in den letzten Spielen der Saison nur noch um eine ordentliche Punktausbeute. Für den TFC kann der Abstieg dann auch rechnerisch bereits am Wochenende besiegelt sein. Mit sechs Punkten Differenz blicken die Ludwigshafener auf den HLC RW München (7.) und den Rüsselsheimer RK (6.). Beide treffen am Wochenende aufeinander.

„Für uns geht es am Samstag primär darum, wieder Spielfreude zu entwickeln. Wir haben uns vergangene Woche gegen Ludwigsburg lange gut gehalten, zur Halbzeit nur mit einem Tor zurückgelegen. In den letzten 20 Minuten brechen wir dann – auch konditionell bedingt – ein und bekommen nach dem 0:2 noch sechs weitere Treffer“, blickt Willig zurück. Mit Christian Hanz ist er sich einig: „Die Ergebnisse in den vergangenen Partien fallen am Ende viel zu hoch aus. Das haben die Jungs so nicht verdient. Wir möchten die letzten Spiele auch der Moral zuliebe bis zum Ende konzentriert spielen.“