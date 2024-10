Mit zwei Niederlagen ist Aufsteiger TTC Oggersheim denkbar schlecht in der Regionalliga Südwest gestartet. Am Doppelspieltag soll der neue „Superstar“ Panagiotis Gionis das Team vor heimischem Publikum unterstützen.

2:8 und 4:6 lauten die ernüchternden Ergebnisse der Auswärtspartien am ersten Doppelspieltag. Allerdings hatte der Aufsteiger mit dem Tabellendritten der vergangenen Saison, DJK Offenburg, und dem FSV Mainz 05 II kein leichtes Auftaktprogramm.

Bei den nun folgenden Partien gegen Mitaufsteiger SV Niklashausen (Samstag, 18 Uhr) und TTF Illtal (Sonntag, 14 Uhr) erhält der TTC in eigener Halle Unterstützung eines prominenten Neuzugangs. „Mit dabei ist unsere neue Nummer eins, die aktuelle Nummer 85 der Welt, Panagiotis Gionis, der die ersten beiden Auswärtsspiele nicht mit dabei war“, setzt Sascha Gemar Hoffnung in den Neuzugang: „Es ist verständlich, dass die Ausgangsposition für unsere Jungs in Bestbesetzung eine ganz andere ist und dass zwei Siege durchaus machbar sind, jedoch keinesfalls fest eingeplant werden können.“

Spektakel erwartet

Die Verpflichtung von Gionis, der an den Olympischen Spielen in Paris teilnahm und dort in der dritten Runde scheiterte, ist dank einer Regeländerung des Deutschen Tischtennisbundes möglich geworden. Diese erlaubt es Spielern „bis zur Dritten Liga in Deutschland und auch in anderen ausländischen Ligen aktiv zu sein. Dank dieser neuen Regelung ist dieser Sensationscoup möglich geworden“, erklärt Gemar.

„Gio ist ganz klar ein Ausnahmespieler. Es ist Wahnsinn, dass er zugesagt hat“, freut sich der TTC-Kapitän, schränkt jedoch ein: „Klar, er wird nur selten spielen, da er ja noch im Ausland aktiv ist und an zahlreichen Turnieren weltweit teilnimmt. Wir versuchen natürlich, dass er hauptsächlich bei Heimspielen am Start ist.“

Auch Oggersheims Vorsitzender Lothar Mayer setzt große Hoffnung in den Neuzugang: „Mit diesem Superstar in unseren Reihen werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Es wird auf jeden Fall ein Höhepunkt, ihn in unserer Halle zu sehen.“ Davon geht auch Gemar aus: „Es wird ein Spektakel in Oggersheim erwartet, mit einer vollen Halle an beiden Tagen.“