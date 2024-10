Dank tatkräftiger Unterstützung durch seinen Top-Neuzugang hat der TTC Oggersheim die ersten beiden Siege in der Regionalliga Südwest eingefahren.

Neben dem Neuzugang Panagiotis Gionis zeigte auch die restliche Mannschaft starke Leistungen vor vollem Haus. Gegen den Mitaufsteiger SV Niklashausen und den Tabellenzweiten TTF Illtal feierte der TTC Oggersheim am Doppelspieltag gleich zweimal einen 7:3-Erfolg. „Das Wochenende war grandios“, freut sich Oggersheims Vorsitzender Lothar Mayer über die Siege, aber auch über „das ganze Drumherum und das überragende Tischtennis, das gezeigt wurde“.

Besonders heiß erwartet wurden die ersten Auftritte des Olympiateilnehmers Panagiotis Gionis, der aktuellen Nummer 85 der Weltrangliste, im Dress des TTC Oggersheim. Der Grieche wurde den hohen Erwartungen gerecht und gewann alle seine Einzelpartien. „Ich weiß nicht, wo die Reise ohne Gionis hingegangen wäre. Aber vermutlich hätten wir nicht beide Spiele gewinnen können. Er hat einfach ein Niveau, das seinesgleichen sucht“, schwärmt Mayer über den sechsfachen Olympiateilnehmer.

Doch auch die etablierten Spieler wussten zu überzeugen. Besonders Francesco Maragioglio stach mit ebenfalls vier Einzelsiegen heraus. „Francesco war klasse drauf“, zollt Mayer dem 43-Jährigen Respekt: „Er hat gekämpft wie ein Löwe und sogar Jan Limbach – einen ekelhaft zu bespielenden Gegner – in vier Sätzen niedergerungen.“

Viele Zuschauer

Trotz zweier Niederlagen konnte auch Sascha Gemar, der am Samstag statt Kevin Rief in den Einzeln antrat, den Vereinsvorsitzenden begeistern: „Obwohl er verloren hat, hat Sascha richtig tolle Ballwechsel gezeigt. Leider hatte er viele Kantenbälle und Netzroller gegen sich“, so Mayer.

Mit etwa 60 Zuschauern am Samstag und rund 80 Beobachtern am Tag darauf war die Turnhalle der Langgewannschule gut besucht. „Das ist für die Regionalliga eine tolle Hausnummer“, freut sich der Vorsitzende über das zahlreich erschienene Publikum.

Eine Liga tiefer lief es für den TTC Oppau hingegen nicht so gut. Der Oberliga-Neuling unterlag dem TTC Berus 3:7. Heiko Kraushaar und Markus Zeitz gewannen das erste Doppel in fünf Sätzen. Allerdings ließen die beiden Auftaktsieger anschließend nur noch je einen Einzelsieg folgen.