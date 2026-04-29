Verlängerung in der Spielzeit 2025/26: Auch wenn die Saison für die dritte Mannschaft des Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf nach 22 Spieltagen in der Oberliga Rheinhessen-Pfalz beendet ist und das Team um Cheftrainer Benjamin Wingerter mit 36:8 Punkten die Vize-Meisterschaft feierte, muss es „nachsitzen“. Der Grund ist nicht alltäglich. Die Drittvertretung des HLZ, der Spielgemeinschaft der TSG Friesenheim und dem TV Hochdorf, belegt punktgleich mit der TG Osthofen Tabellenrang zwei. Beide trennten sich in der Liga im Hinspiel (28:28) und im Rückspiel (30:30) jeweils unentschieden. Das führt dazu, dass neben dem Meister, der TG Nieder-Olm, der zweite Qualifikant für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga nachträglich in einem dritten Aufeinandertreffen ermittelt wird. Die Partie wird am Donnerstagabend (20 Uhr) im Schulzentrum Mundenheim angepfiffen. Der Sieger muss dann in den nächsten Wochen weitere Begegnungen in Kauf nehmen, wenn es um den Aufstieg in die Viertklassigkeit geht.