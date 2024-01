Die zweite Garnitur des AC 1892 Mutterstadt zieht in der Regionalliga weiter erfolgreich ihre Kreise. Auch verletzungsbedingt mit nur vier Athleten gewann der ACM das Derby gegen die komplett antretende Bundesliga Reserve vom AV 03 Speyer mit 263,5:256 (3:0) Kilopunkten.

Beim AC bestritt der 13-jährige Nachwuchssportler Mattis Kihm seinen ersten Heimkampf für die Regionalligamannschaft auf der großen Bühne. Mattis, der vergangenes Jahr den DGJ Supercup in seiner Klasse gewann, die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der Schüler, konnte bei einem Körpergewicht von 39,3 kg im Reißen 37 kg und im Stoßen 53 kg zur Hochstrecke bringen. So trug der Schüler mit 36 Relativpunkten zum Gewinn seiner Mannschaft bei. „Es ist schon ein großer Unterschied, in der Jugend oder in der Regionalliga bei den Erwachsenen zu heben. Am Anfang war ich aufgeregt, dann lief es immer besser“, freute sich der Youngster über den gelungenen Einstand. Das Reißen entschied der AC mit einem Vorsprung von sieben Punkten (90,5:83) für sich.

Eine Klasse für sich ist die niederländische Nationalheberin Myrthe Timmermans, die mit 130 Kilopunkten die mit Abstand beste Relativwertung der Veranstaltung einbrachte. „Ich komme immer wieder gerne nach Mutterstadt. Ich bin mir nicht zu schade, für die zweite Mannschaft zu heben. Hauptsache, ich habe Wettkampfpraxis und sehe meine Freunde wieder“, sagte die bundesligaerfahrene Timmermans. Ihre Kollegin Merle Burberg brachte gute 71 Punkte für die Mannschaft ein. Hauchdünn entschied das ACM Quartett mit nur 0,5 Punkten Unterschied das Stoßen zu seinen Gunsten (172:172,5). Großen Anteil hatte daran Jason Heid, der trotz Verletzungshandicap 123 Kilogramm zum Ausstoßen brachte. Dadurch blieben alle drei Punkte beim gastgebenden AC Mutterstadt, der damit die Tabellenführung gefestigt hat.