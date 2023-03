Zwischen Ludwigshafen und Mannheim ist am Freitagvormittag ein Regionalexpress (RE) auf der Konrad-Adenauer-Brücke zum Anhalten gezwungen gewesen, weil auf dem Nachbargleis ein defekter Güterzug offenbar die Einfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof blockierte. So berichtet es ein Fahrgast. Mehr als zwei Stunden lang ging daraufhin nichts mehr, die Reisenden mussten auf der Brücke im RE ausharren. Der Plan, eine Ersatzlok zu organisieren, die den defekten Güterzug verschieben sollte, sei vom Zugpersonal zwar angekündigt worden. Passiert sei dann über eine Stunde lang jedoch nichts, berichtet der Fahrgast der RHEINPFALZ. Als nächstes sei die Möglichkeit ins Spiel gebracht worden, dass der RE nach Ludwigshafen zurückfahren könnte, um dort auf ein freies Gleis zu wechseln. Für diese Maßnahme war allerdings eine schriftliche Genehmigung notwendig, die laut dem Fahrgast ebenfalls auf sich warten ließ. Schlussendlich ist die Rückfahrt nach LU dann aber gelungen, die Zuginsassen konnten nach Informationen der RHEINPFALZ in Mitte aussteigen. Inwiefern die Weiterfahrt nach Mannheim zurzeit möglich ist, ist unklar. Die Deutsche Bahn hat sich bisher auf Anfrage noch nicht geäußert.