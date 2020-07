Das Regenmännlein auf dem Ludwigsplatz haben wir bei unserem monatlichen Bilderrätsel „Wo isses?“ gesucht. Zwölf Leser haben die Skulptur erkannt und uns die richtige Lösung geschickt. Erschaffen hat die Figur der Bildhauer Kurt Lehmann. Es handelt sich um ein Geschenk der Stadt Mannheim zum 100. Stadtjubiläum von Ludwigshafen im Jahre 1953.

Die Bronze stellt einen kleinen Jungen dar, der sich ein aufgeklapptes Buch über den Kopf hält, um sich vor Regen zu schützen. Ein Hinweis darauf, dass der Knabe ursprünglich als Brunnenfigur gedacht war, wie auf einer Plakette vermerkt ist. Heute steht er auf einem kleinen Steinsockel, die kleine Tafel auf dem Boden erinnert an den Künstler.

Der 1905 geborene Kurt Lehmann stammt aus Koblenz. Er studierte in den 1920er-Jahren an der Staatlichen Kunstakademie Kassel, wo er im Kunstverein 1929 seine erste Ausstellung hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er als Soldat in der Wehrmacht diente, wurde er 1949 Professor an der Technischen Hochschule Hannover, wo er bis 1969 den Lehrstuhl für Modellieren in der Architektur-Abteilung innehatte.

Prominenter Bildhauer

Kurt Lehmann war von 1952 bis 1960 Vorstandsmitglied des Deutschen Künstlerbundes. Im Jahr 1955 war der Bildhauer Teilnehmer der ersten Documenta-Kunstausstellung in Kassel. Von 1970 bis zu seiner Rückkehr nach Hannover Ende 1998 lebte er in Staufen im Breisgau. Für seine künstlerischen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Kurt Lehmann starb hochbetagt im Alter von 94 Jahren in Hannover, wo er begraben liegt. Seine Plastiken und Reliefs prägen heute noch das Stadtbild der niedersächsischen Hauptstadt.

Auch sein Regenmännlein haben viele Ludwigshafener ins Herz geschlossen. „Über das Regenmännlein freue ich mich oft, wenn ich über den Ludwigsplatz gehe. Ihm scheint Regen aber auch gar nichts auszumachen“, schreibt uns Bernd Schwöbel, der in Ludwigshafen wohnt und die Figur gleich erkannt hat. Doch auch über die Stadtgrenzen hinaus hat der Knabe Fans. „Das waren noch Zeiten, als ein kleiner Junge noch ein dickes Buch bei sich hatte. Das Handy heutzutage würde wohl kaum gegen den Regen schützen“, meint Gerhard Ludwig Stengel aus St. Ingbert, der sich ebenfalls am Rätsel beteiligt hat. Während ein anderer Leser meinte, die Rätselaufgabe sei zu einfach gewesen, gab es aber auch einen Leser, der mit seiner Lösung daneben lag und auf die Bronzefigur Ludwina tippte, die ebenfalls auf dem Ludwigsplatz steht.

Gewinner ausgelost

Aus den zwölf richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Je zwei RHEINPFALZ-Tassen gewonnen haben Anneliese Oehler und Bernd Schwöbel aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im August.