Erfolg für LU: Bei der Verleihung des Deutschen Kita-Preises am Dienstag in Berlin hat das Team der protestantischen Kita Regenbogen in der Pfingstweide einen der vier zweiten Plätze geholt. Lob für die Arbeit gibt es bereits vonseiten der Politik.

Großer Jubel beim Team der Protestantischen Kita-Regenbogen und ihrem Träger, dem Verbund Protestantischer Kitas im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen: Die Einrichtung in Ludwigshafen-Pfingstweide hat einen zweiten Platz im Wettbewerb „Kita des Jahres 2023“ errungen, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Vergeben wird die Auszeichnung vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Sie geht an Einrichtungen, die eine möglichst hohe Qualität der frühen Bildung bieten und stetig daran arbeiten.

„Wir können es kaum glauben und freuen uns sehr, dass unsere pädagogische Arbeit so viel Wertschätzung erfährt. Es ist überwältigend“, so Kita-Leiterin Manuela Pascarella kurz nach der Preisverleihung, die am Dienstag in Berlin stattfand. Auch Frank Wolf, Gesamtleiter des protestantischen Kita-Verbundes, gratuliert dem Team: „Die Kita Regenbogen leistet wegweisende Arbeit, von der alle Kitas in unserem Verbund profitieren.“ Dem pflichtet Paul Metzger bei, Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen und Gemeindepfarrer im Stadtteil Pfingstweide: „Die gute Platzierung beim Deutschen Kita-Preis macht die hervorragende Qualität unserer Kitas und des Trägers deutlich und hat die Kita Regenbogen so weit gebracht.“

Jury überzeugt

Die Kita Regenbogen ist nicht nur einfach eine Kita, sondern begreift sich selbst als Begegnungsstätte. „Kinder, Familien und das Team sollen sich wohlfühlen. Das liegt uns am Herzen“, erklärt Manuela Pascarella. „Unsere Stärke ist, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und ergänzen - wie kleine Zahnrädchen, die etwas Kleines zu etwas Großem werden lassen.“ Das hat die Jury überzeugt. Sie würdigte, dass in der Kita Regenbogen nicht nur das Wohl der Kinder und ihrer Familien im Mittelpunkt steht – sondern ebenso das der pädagogischen Fachkräfte: Der Träger legt großen Wert auf gesundheitserhaltende Maßnahmen und gute Arbeitsbedingungen. Die Jury lobte außerdem die konsequente interreligiöse Arbeit der protestantischen Kita. Das gesamte Kita-Team setze das interkulturelle Konzept konsequent und beherzt um.

In Berlin: Das Kita-Team bei der Preisverleihung. Foto: privat

Ein Großteil des Preisgeldes von 10.000 Euro soll in den Kita-Neubau samt Ausbau von zwei auf vier Gruppen fließen. Außerdem plant die Kita Regenbogen ein großes Fest mit den Familien, um die gute Platzierung beim Kita-Preis-Wettbewerb zu feiern.

Lob aus der Politik

„Sehr verdient, vor allem angesichts der herausragenden Arbeit bei der frühkindlichen Bildung“ – so nennt der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider die Auszeichnung der Kindertagesstätte Regenbogen in der Pfingstweide als deutsche Vize-„Kita des Jahres“. „Ich gratuliere Kita-Leiterin Manuela Pascarella, ihrem Team und Pfarrer Frank Wolf vom Kita-Verbund zu diesem tollen Erfolg. Bei meinem Besuch vor Ort im Frühjahr war es schon spürbar, wie prima ihr Ansatz wirkt: nämlich der aktiven Beteiligung von Kindern besonderes Gewicht zu geben und auch die verschiedenen familiären Lebenswelten in die Arbeit zu integrieren.“ Insbesondere das Vorgehen, sich gut mit anderen Einrichtungen im Umfeld abzustimmen, sei beispielgebend auch für andere Stadtteile: „Eine engere Vernetzung mit Einrichtungen für Kinder im Hemshof wäre sicher auch für die Gräfenauschule ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.“ Dort wurden zuletzt zahlreiche Missstände bekannt.

„Großer Gewinn“

Die Kita Regenbogen leiste herausragende Arbeit, unterstützend auch in viele Familien hinein und elementar für die frühkindliche Bildung gerade bei der Sprache. „Dafür brauchen sie ausreichend Personal und Räume, und das schneller als bisher“, so Schreider: „Die Verantwortlichen haben mir an diversen Facetten klar veranschaulicht, dass es hier vor Ort zu lange dauert, bis Baugenehmigungen abgestimmt sind. Hier muss man sich stärker an unbürokratischeren Beispielen und standardisierten Prüfungen orientieren, damit wir auch schneller die dringend notwendigen neuen Kita-Plätze schaffen können.“

Die Kita Regenbogen hatte es als einzige Kita aus Rheinland-Pfalz ins Finale geschafft. „Für uns als Träger ist die Teilnahme am Kita-Preis-Wettbewerb ein großer Gewinn“, sagte Frank Wolf bereits im Vorfeld. „Der Erfolg der Kita Regenbogen zeigt, dass wir als Verbund auf dem richtigen Weg sind.“ 750 Bündnisse und Kitas haben an dem Wettbewerb teilgenommen.