Milde Temperaturen und Regen haben den Pegel des Rheins steigen lassen. Auf der Parkinsel sind die Kiesbänke und Teile des Uferbereichs überflutet. Der Pegel hat sich am Neujahrswochenende der Fünf-Meter-Marke genähert, ist dann aber am Montag auf 4,09 Meter gesunken. Die Hochwassermeldezentrale rechnet in den kommenden Tagen je nach Niederschlagsmenge mit unterschiedlichen Szenarien: Falls es weiter regnen sollte, könnte der Rheinpegel zwischen Mannheim und Ludwigshafen auf knapp sechs Meter steigen. Falls es keine größeren Regenmengen gibt, könnte der Wasserstand wieder auf das langjährige Mittel sinken. Mit einer Beeinträchtigung der Binnenschifffahrt, die ab 6,50 Meter in Kraft tritt, rechnen die Experten jedoch in keiner Vorhersage für die kommenden zehn Tage.