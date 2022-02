Nachdem der Hauptausschuss dem am 14. Februar tagenden Stadtrat am Montag mit 8:7 Stimmen empfohlen hat, der „Städteinitiative Tempo 30“ beizutreten, kritisiert die Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ die Grünen im Rat. Sie hatten den Antrag gestellt. „Der Mythos, dass ein Auto bei Tempo 30 weniger Sprit verbraucht als bei 50, ist wissenschaftlich längst widerlegt“, sagt Fraktionssprecher Hans-Joachim Spieß mit Verweis auf entsprechende Studien und ergänzt: „Dass ausgerechnet die Grünen ein Vorhaben unterstützen, das dem Klima eher schadet als nutzt, bringt eine gewisse Situationskomik hervor. Auch das Argument der höheren Sicherheit teilen wir nicht. Wenn sich jeder an die Regeln hält, ist auch ein Verkehr mit Tempo 50 sicher.“

„Wirtschaft auf zügigen Verkehr angewiesen“

Zu bedenken sei auch, dass Ludwigshafen eine wichtige Verkehrsachse in der Metropolregion abbilde. „Die Wirtschaft ist auf flüssigen und zügigen Verkehr angewiesen. Wenn die Grünen ehrlich wären, würden sie zugeben, dass es ihnen im Kern nur darum geht, die Autos ganz aus unserer Stadt zu verbannen. Wir setzen uns für die Interessen der Autofahrer ein und lehnen deshalb die ,Städteinitiative 30’ ab“, bilanziert Spieß.

Was die Initiative fordert

Die Initiative, der sich bundesweit rund 100 Städte angeschlossen haben, will Druck auf den Gesetzgeber ausüben. Sie fordert den Bund auf, die strengen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung zu ändern, um den Kommunen die Entscheidung über die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu übertragen. Tempo 30 statt 50 soll dabei zur Regelgeschwindigkeit innerhalb der Stadtgrenzen werden.