Lutherlieder und ein Haupttext der lutherischen Theologie stehen im zentralen Gottesdienst zum Reformationstag des protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, in der Apostelkirche im Hemshof (Rohrlachstraße 70) im Mittelpunkt. Der Titel des Gottesdienstes lautet „ Bach pur“. Einer Pressemitteilung zufolge sind ausschließlich Lutherlieder in Choralsätzen von Johann Sebastian Bach zu hören. Unter der musikalischen Leitung von Bezirkskantor Tobias Martin spielen das Ensemble der protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen sowie der frühere Bezirkskantor Martin Reitzig (Orgel). Geleitet wird der Gottesdienst von Pfarrerin Kerstin Bartels. In seiner Predigt behandelt Dekan Paul Metzger einen Text aus den Römerbriefen, der besagt, dass Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus zugänglich wird.