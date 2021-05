Die Sanierung des Pfalzbaus ist schon einige Jahre her. Ebenso seit einigen Jahren läuft ein Rechtsstreit mit dem zuständigen Bauunternehmen um die damals eingebaute neue Bühne. Nun erzielte die Stadt einen Teilerfolg.

Weil der neue Bühnenboden im frisch sanierten Pfalzbau nach Ansicht der Stadt Ludwigshafen Mängel aufwies, etwa Risse und Auswölbungen, weigerte sie sich, nach Abschluss der Arbeiten die letzte Rechnung in Höhe von 570.000 Euro zu zahlen. Das Bauunternehmen klagte daraufhin beim Landgericht Frankenthal gegen die Stadt. Das Ergebnis war zunächst: Sie muss das Geld zahlen. Doch das Verfahren ging in die nächste Instanz. Das alles geht aus einer Mitteilung des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken hervor, die am Mittwoch verschickt wurde. Denn das Oberlandesgericht hat nun in dieser Sache entschieden – zum Teil allerdings zugunsten der Verwaltung.

Vertragsstrafe fällig

Die Stadt Ludwigshafen muss zwar die ausstehenden Baukosten zahlen, hat allerdings ihrerseits einen Anspruch auf Geld von der Firma. Diese hatte nämlich laut Gericht fast zehn Monate länger für die Arbeiten gebraucht als vereinbart, weshalb eine Vertragsstrafe von 125.000 Euro fällig wird. Das war im Urteil des Landgerichts noch abgelehnt worden.

Der Stadtrat hatte die Sanierung des Pfalzbaus im März 2004 beschlossen. Anstoß dafür waren notwendige Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen gewesen. Außerdem wurden die Bühnentechnik erneuert und der Kongressbereich modernisiert. Das Projekt war im Laufe der Jahre immer teurer geworden und kostete letztlich 33,6 Millionen Euro. Am 12. September 2009 wurde die Wiedereröffnung groß gefeiert.

Vier Jahre lang Boden begutachtet

Nicht nur die Arbeiten am Pfalzbau, auch der Rechtsstreit dauerte lange. Auf eine Anfrage der RHEINPFALZ im Mai 2018 beim Pfälzischen Oberlandesgericht hieß es: „Das Verfahren ist ausgeschrieben, steht jedoch noch nicht zur Verhandlung an.“ Der Grund: Es seien zunächst eine Reihe älterer Berufungs- und Beschwerdeverfahren zu bearbeiten. Nun steht zwar die Entscheidung, der Weg dahin war allerdings sehr aufwendig. So habe ein gerichtlich bestellter Sachverständiger „über einen Zeitraum von vier Jahren den Bühnenboden begutachtet“ und viele Stellungnahmen dazu verfasst, heißt es vom Gericht. Dabei habe der Sachverständige mehrmals unterschiedlich geurteilt. Letztlich sei das Ergebnis aber gewesen, dass der Boden nicht mangelhaft war.

Der Senat am Oberlandesgericht hat – was die Vertragsstrafe betrifft – die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Vielleicht ist das letzte Wort in dieser Sache also immer noch nicht gesprochen.