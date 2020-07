Für den Freischwimmer, das ehemalige Hallenbad Nord, gibt es einen neuen Mieter. Die Rechtsanwälte Schabbeck und Partner aus Ludwigshafen ziehen in das untere Geschoss des linken Gebäudeflügels in der Pettenkoferstraße. Das haben die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitgeteilt. Die TWL hatte einen Teil des Hallenbads Nord im Jahr 2016 gekauft und seit 2017 umgebaut. Inzwischen gehört das Gebäude der Freischwimmer GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der TWL. Diese nutzt Foyer und rechten Flügel des ehemaligen Schwimmbads als Innovations- und Kulturzentrum. Schon seit über einem Jahr ist bekannt, dass ein Teil des denkmalgeschützten Gebäudes weitervermietet werden soll. Zwischenzeitlich war als Mieter unter anderem auch mal das Stadtmuseum im Gespräch. Freischwimmer-Geschäftsführer Jozua Knol kündigte im Juni im Gespräch mit der RHEINPFALZ an, dass der obere und der untere Teil des linken Flügels je an zwei unterschiedliche Mieter gehen soll. Die 1990 gegründete Kanzlei Schabbeck und Partner hat nun laut TWL einen Mietvertrag für zehn Jahre unterschrieben. Der Mieter für das obere Stockwerk ist noch nicht bekannt.