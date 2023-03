Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bevor es schon wieder schließen muss, hat das kleine Theater Oliv in Mannheim schnell noch eine letzte Produktion auf die Bühne gebracht. „Wohnort Leben“ ist eine Stückentwicklung von Coralie Wolff über die Art, wie wir schon jetzt und auch in Zukunft vielleicht leben möchten: in selbst organisierter Wohngemeinschaft, die vor Vereinsamung schützt. Ein passendes Thema in Corona-Zeiten.

Mit der Corona-Pandemie hat das Stück aber ursprünglich gar nichts zu tun. Die Premiere war schon auf den 26. März angesetzt worden. „Jetzt musste sie endlich