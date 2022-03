Jörn Rebholz (57) ist seit 1. März neuer Leiter des Bereichs Integration und Weiterbildung im Sozialdezernat. Der Stadtrat hatte am 14. Februar dem Vorschlag der Verwaltung für die Stellenbesetzung zugestimmt. Rebholz kommt aus der Personalberatung und hat für verschiedene Branchen Führungskräfte rekrutiert und vermittelt. Dadurch sei er mit Themen der Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklungsfragen oder Organisationsentwicklung und dem Veränderungsmanagement gut vertraut. Während seiner Berufstätigkeit war er unter anderem für das Frankfurter Amt für multikulturelle Angelegenheiten tätig und erarbeitete erstmalig eine Übersicht der vielfältigen religiösen Gemeinschaften der Stadtgesellschaft und eine Auswertung von Stellungnahmen zum damals neuen Diversitätskonzept der Stadt.

Studium in Frankfurt

Rebholz studierte nach seiner technischen Berufsausbildung zum Prozessleittechniker bei der BASF Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie sowie Erziehung und Internationale Entwicklungen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Bereich Integration und Weiterbildung ist nicht nur unter neuer Führung, sondern wird auch neu aufgestellt. So wechsle die Abteilung Integration vom Bereich Steuerung im Sozialdezernat in den Bereich Integration und Weiterbildung (50 Mitarbeiter) zurück, wo die Abteilung vor einigen Jahren schon einmal angesiedelt war. Weitere Abteilungen sind Beschäftigungsförderung und die Volkshochschule. „Ich freue mich, dass wir mit Jörn Rebholz für diesen Bereich jemanden gewinnen können, der nicht nur Erfahrung in Sachen Aus- und Weiterbildung mitbringt, sondern sich auch sehr gut auf dem Gebiet der Integration und des Diversity-Managements auskennt“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).