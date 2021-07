Der Veranstalter des fünften Zeltfestivals Rhein-Neckar hat einen weiteren Konzerttermin bekannt gegeben: Am Samstag, 11. September, 20 Uhr, tritt der irische Sänger Rea Garvey auf dem Festivalgelände am MVV-Reitstadion in Mannheim auf. Bei seinem bestuhlten Konzert, das im Rahmen seiner „Yellow Jacket Summer Sessions“-Tour stattfindet, spielt er „seine größten Hits sowie einige Überraschungen“, teilt der Veranstalter mit. Es gibt ein Kontingent von 1500 Karten, die ab Mittwoch, 7. Juli, um 10 Uhr unter www.zeltfestivalrheinneckar.de erhältlich sind. Bei dem Festival treten unter anderem auch die Antilopen Gang (28. August) und Tocotronic (9. September) auf.