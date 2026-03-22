Raymond Höptner (CDU) hat den Wahlkreis 36 ( Ludwigshafen I) gewonnen. Nach Auszählung aller 66 Wahlbezirke in den Stadtteilen Friesenheim, Hemshof-Nord, West, Mitte, Süd, Mundenheim und Rheingönheim holte der Ortsvorsteher von Mundenheim 30,6 Prozent der Erststimmen und siegte damit über Beatrice Wiesner (SPD, 26,4 Prozent) und Johannes Thiedig (AfD, 21,6 Prozent). Höptner wird damit Teil des nächsten Landtags in Mainz. Der Wahlausschuss muss das vorläufige Endergebnis am Mittwoch bestätigen.