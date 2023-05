Ein Spezialeinsatzkommando hat am vergangenen Donnerstag in Mannheim-Käfertal eine Wohnung gestürmt, in der eine des Rauschgifthandels beschuldigte Personen gemeldet ist. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, waren dem Einsatz intensive Ermittlungen und zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung vorausgegangen. Weil damit zu rechnen gewesen sei, dass der Beschuldigte bewaffnet ist, war das Spezialeinsatzkommando eingesetzt worden. Bei dessen schlagartigem Betreten der Wohnung in den frühen Morgenstunden hätten vier Männer die Wohnung über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite verlassen. Sie konnten jedoch ergriffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Da im Zimmer betäubungsmittel- und sprengstoffverdächtige Gegenstände gefunden wurden, wurden die Männer vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Gegenständen jedoch lediglich um ungewöhnlich verpackte Lebensmittel, die Männer seien Untermieter. Auch der gesuchte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Außerdem seien in der Wohnung diverse Waffen und weitere Beweismittel sichergestellt worden.