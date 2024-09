Das Schloss in all seinen Facetten, Mannheim in den buntesten Farben und selbstverständlich die Vielfalt der Universität – das alles garniert mit Party und Musik war das Schlossfest. Es lag aber auch etwas Wehmut über der Veranstaltung.

„Nehmen Sie mit, was sie mitnehmen können“, rief Rektor Thomas Puhl den neuen Erstsemestern der Mannheimer Schlosshochschule zu. Für ihn war es nach seiner Ernennung 2018 das