Speyer hat sich am Wochenende auf eine lange Zeitreise begeben. Das Mittelalterliche Phantasie Spectaculum hat Tausende Besucher aus ganz Süddeutschland angezogen. Ein Spektakel für die Augen und die Ohren. Mehr zu dem bunten Treiben lesen Sie hier.

Gar nicht so einfach, heutzutage eine Sporthalle zu modernisieren. Das hat die Stadt Frankenthal beim Projekt in der Carl-Bosch-Schule gemerkt. Problematisch sind nicht die Kosten von rund 1,1 Millionen Euro. Zum Teil war es ziemlich schwierig, an das benötigte Material zu kommen – beispielsweise an Nadelfilz für den Prallschutz. Alles zum Thema lesen Sie hier.

Beim Rheingönheimer Straßenfest war die Ausgelassenheit groß. Immerhin fiel die Party zuletzt pandemiebedingt ins Wasser. Oberbürgermeisterin Steinruck brillierte beim Fassbieranstich. Eine neue Vorschrift sorgte unterdessen für glühende Hände. Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

Frust im deutschen Gemüsegarten: Die Frühkartoffelbauern aus dem Rhein-Pfalz-Kreis blicken auf eine unbefriedigende Saison zurück. In der letzten Juniwoche beginnt für die Landwirte normalerweise die Haupternte. In diesem Jahr konnten die Bauern ihre Ware jedoch nicht sofort in den Einzelhandel bringen. Wer ihrer Meinung nach Schuld daran ist, erfahren Sie hier.