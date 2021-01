Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Aktion 72 fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 61: Herr W. spielt seit seinem zwölften Lebensjahr Computerspiele. In seiner Kindheit und Jugend hat er wenig Unterstützung erfahren. Nach einigen gescheiterten Beziehungen zog er sich immer weiter zurück, spielte immer mehr und wurde sehr einsam. Er lebt mit seiner Katze allein in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Heute ist das Spielen zur Sucht geworden. Durch die Suchtberatung im Haus der Diakonie traut er sich wieder, am Leben teilzunehmen und einen Sportverein zu besuchen. Um wieder gesund zu werden, möchte er eine stationäre Therapie machen. Seine Katze kann er für die drei Monate nicht mit in die Klinik nehmen. Spenden aus der Aktion 72 helfen ihm, für die Katze gut zu sorgen und sie auch nach der Therapie wieder bei sich zu haben.

Fall 62: Herr L. ist ein junger Vater. Vor einer Woche wurde er mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert. Vor der anstehenden Operation hat er Angst. Der Hausarzt hat ihm einen Termin bei der psychoonkologischen Beratungsstelle der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen vermittelt. Im Erstgespräch war Zeit für viele Fragen. Ihm war vor allem eine gelungene Kommunikation mit den beiden Kindern wichtig. Er und seine Frau wollen nichts falsch machen. Aber wie spricht man mit Kindern über so ein Thema und seine Bedeutung? Mit kleinen Hilfestellungen der Beratungsstelle wurden Unsicherheit genommen und Selbstvertrauen gestärkt. Die Krebsgesellschaft erhält für ihre Arbeit eine Zuwendung aus der Aktion 72.

Fall 63: Im Sommer hat das Frauenhaus Ludwigshafen eine schwangere junge Frau und ihre zwei kleinen Kinder aufgenommen. Sie hatte sich aus einer anderen Stadt zu einer Freundin nach Ludwigshafen geflüchtet, da ihr Expartner ihr mit Gewalt drohte und sie Angst um ihre Kinder hatte. Da sie kaum Kleider und Schuhe für ihre Kinder dabei hatte, wurde sie im Frauenhaus mit gespendetem Geld unterstützt und ausgestattet. Nachdem sie sich stabilisiert hatte, ist sie zu ihrer Schwester gezogen, die sie weiter unterstützen wird. Mit Spendengeldern aus der Aktion 72 wurde ihr auch die Fahrkarte finanziert.

Fall 64: Kinder und Betreuer der Förderschule Georgens-Schule vermissen besonders die klassenübergreifenden Flurtreffs. Hierfür wurden aus Spenden wie der Aktion 72 gemütliche Sitzsäcke angeschafft, und so können die Schüler der Förderschule ganz relaxt beieinandersitzen. Da die Säcke aber sehr flexibel und die Fachkräfte an der Förderschule sehr kreativ sind, wurden auch weitere Nutzungsmöglichkeiten in den Klassenräumen gefunden.

Spendenstand am 7. Januar: 144,541,29 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

