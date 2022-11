„Entschuldigen Sie“, sagt der Mann leise, der vor mir sitzt und um seine Mutter weint. Oft erlebe ich das und jedes Mal wünsche ich mir, dass Tränen mehr Ansehen bekommen. Nicht nur gesehen werden als Kapitulation, als Schwäche, als Zeichen, dass sich jemand nicht mehr im Griff hat. Tränen gehören zu diesem Sonntag, dem Toten- oder Ewigkeitssonntag. Einer der „stillen“ Tage, der über die Landesgesetze besonders geschützt ist.

Deshalb sind zum Beispiel die Weihnachtsmärkte am Sonntag geschlossen. Zeit für Tränen. Tränen der Trauer und des Abschieds. Vielleicht auch Tränen der Ohnmacht oder Wut mit der Frage nach dem Warum. Tränen kehren Inneres nach außen, machen verletzlich. Und brauchen deshalb einen geschützten Raum. Und Zeit. Und ein Gefäß, in dem sie gut aufgehoben sind …

„Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug“, bittet ein Psalmbeter in großer Not. So groß die Not, dass ein Taschentuch zum Abwischen der Tränen gar nicht mehr reicht. Ein Krug wäre gut.

Mit Tränen in den Augen sehen wir nicht mehr klar, sondern verschwommen. Die Welt sieht ganz anders aus. Und oft ist das ja bei Abschieden so: Alles ist anders, kurz bleibt die Zeit stehen. In der Zeit der Traurigkeit sind andere Dinge wichtig, sonst Beherrschendes ist plötzlich zu vernachlässigen.

Dass ich in diesen Momenten die Welt nur verschwommen sehe, kann Hilfe sein. Ich kann in mich gekehrt den Verlust spüren. Und Bilder können auftauchen, die sonst keinen Raum haben. Erinnerungen. Begegnungen.

Und wer wagt dahin zu schauen, entdeckt dabei auch Schönes und Lebendigkeit und Wertvolles. In der Vergangenheit und im Herzen. „Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug.“ Da spürt einer, dass er nicht allein ist mit seinen Tränen. Dass die Lebenskraft nahe ist, die Tränen der Trauer sieht und sammelt. Und die der Wut und der Ohnmacht. „Sie müssen sich nicht entschuldigen. Hier haben Ihre Tränen Platz und Raum.“

Die Autorin

Barbara Schipper, 56, ist Pfarrerin in Süd