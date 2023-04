Quietschende Reifen, klackernde Schaltung, schnarrender Kettengesang: Für passionierte Radfahrer ist das Musik in den Ohren. Dass das Rennrad tatsächlich perkussiv bespielt werden kann, zeigt die Konzertaktion „prologue du tour“ in der Mannheimer Kunsthalle am Samstag, 22. April, 18.30 Uhr. Sie ist Auftakt der Reihe „Grünes Zimmer“, mit der passend zur Ausstellung „1,5 Grad“ die Menschen zur ökologischen Eigenverantwortung motiviert werden sollen.

Um die Freude am Fahrrad – und als Anreiz, das Auto stehen zu lassen – geht es zunächst: Beim Konzert am 22. April befeuern sich Sebastian Bauer, der das klangliche Potenzial des Rennrads erkundet, und Joss Turnbull mit seiner iranischen Kelchtrommel.

Doch das Rad soll auch genutzt werden: Beim kostenlosen Radcheck im Atrium der Kunsthalle am Sonntag, 30. April, 15 Uhr, des Mannheimer Radkulturladen „Basement Bikes“ werden Bremsen und Schaltung gecheckt und es gibt Tipps für kleine Reparaturen und zur Ergonomie.

Wie Frauen und Männer konsumieren

Das „Grüne Zimmer“ bietet Gelegenheiten, über die Klimakrise nachzudenken, zu diskutieren und lokale Akteure zu vernetzen – etwa in Frühstücksgesprächen. Im Atrium werden Frühstückstafeln aufgebaut, und die Besucher der Kunsthalle können mit geladenen Gästen – Experten aus den Bereichen Natur, Umwelt und Kultur – ins Gespräch kommen, am Samstag, 17. Juni, 11 Uhr über „Aktivismus und Ressourcen“ und am Sonntag, 17. September, 11 Uhr, über „Klima und Kunst“. In der Podiumsdiskussion am Mittwoch, 6. September, 19 Uhr, wird das Thema „Klimawandel und geschlechtsspezifischer Konsum“ beleuchtet. Am Sonntag, 8. Oktober, 11 Uhr, ist „Der ökologische Imperativ als Paradigma einer engagierten Kunstgeschichte“ geplant.

Draußen auf der Reißinsel

Über seine begehbare Skulptur aus Kiefernholz, Stroh und Weide „sie werden dorthin zurückkehren“ auf dem Bundesgartenschau-Gelände spricht der Künstler Olaf Holzapfel am Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr mit Kunsthallen-Leiter Johan Holten.

Zum Buga-Gelände geht es mit der Exkursion „Draußen“, um das Spinelli FreiraumLab am Samstag, 24. Juni, 14 Uhr, zu besuchen. Einen Film- und Performance-Abend bieten Annie Sprinkle, Beth Stephens mit regionalen Künstler*innen am Mittwoch, 23. August, 20 Uhr, mit „The Earth as Lover“. Wissenswertes zu „Fallobst und Insekten“ können die Teilnehmer am Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr auf der Mannheimer Reißinsel bei einer Exkursion erfahren. Passend zur Erntezeit im Herbst füllt das „Grüne Zimmer“ mit einer Workshop-Station des Stadtraumservice die „Vorratskammer“ am Mittwoch, 4. Oktober, 18 Uhr. Diese und weitere Termine werden beizeiten noch genauer angekündigt unter https://www.kuma.art/, wo auch Tickets erworben werden können.