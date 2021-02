Unbekannte haben am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstadt eine Rauchfackel gezündet. Ein 22-Jähriger Zeuge meldete um 18.30 Uhr starke Rauchentwicklung in dem Keller. Er sei an dem Haus in der Leistadter Straße vorbeigegangen und habe dabei den Rauch bemerkt. Außerdem habe er zwei Jugendliche gesehen, die weggerannt seien. Die Polizei fand in dem Keller die Rauchfackel. Es habe keine Gefahr für die Hausbewohner bestanden, heißt es im Polizeibericht. Durch die Fackel wurden die Kellerfließen stark verrußt und beschädigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.