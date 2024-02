Dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) sind am Sonntagnachmittag bei einer Kontrollfahrt im Bereich Saarland-/Ecke Wildermuthstraße (Mundenheim) drei Jugendliche aufgefallen, die in der Öffentlichkeit geraucht haben. Die KVD-Streife führte daraufhin gegen 14.30 Uhr eine Jugendschutzkontrolle durch, wobei sich herausstellte, dass alle drei – zwei Jungen und ein Mädchen – erst 15 Jahre alt waren. Im Gespräch gaben ein Junge und das Mädchen zu, Zigaretten sowie E-Zigaretten – sogenannte Vaporizer – konsumiert zu haben. Beide führten unter anderem Tabakbeutel, selbstgedrehte Zigaretten und E-Zigaretten mit sich, die die Einsatzkräfte sicherstellten. Der dritte Jugendliche versicherte glaubhaft, nicht geraucht zu haben. Mit einer abschließenden Ansprache an die Jugendlichen beendete der KVD seine Kontrolle.