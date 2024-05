[Aktualisiert 12.40 Uhr] Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagvormittag im Einsatz wegen eines Wohnungsbrands mit starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Neuhoferstraße in Rheinau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war angebranntes Essen die Ursache für den Einsatz. Laut Feuerwehr war ein Topf auf dem Herd vergessen worden. Zwei Bewohner mussten die betroffene Wohnung im zweiten Obergeschoss verlassen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden eine 59-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Um den Rauch aus den Räumen zu bekommen, wurde die Wohnung ausgiebig gelüftet. Laut Polizei dürfte kein größerer Sachschaden entstanden sein.