Großeinsatz der Feuerwehr am späten Donnerstagabend: Um 21.56 Uhr rückte sie wegen einer Rauchentwicklung zu einem Gebäude in der Pfalzgrafenstraße (Süd) aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es im Treppenraum eines fünfgeschossigen Hauses mit zehn Wohnungen. Sowohl das Gebäude als auch die dort ansässige Shisha Bar wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Letztlich war die Ursache des Rauchs verbranntes Laub und Unrat in einem Kellerlichtschacht im Gehwegbereich. Der Brand wurde gelöscht, der Treppenraum belüftet. Im Anschluss konnten alle Personen wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt.