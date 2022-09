Ein Unbekannter hat laut Polizei am Samstagmittag in Mannheim ein Kiosk überfallen und ausgeraubt. Gegen 12.20 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum des Kiosks in der Neckarstadt im Bereich Riedfeld-/Ackerstraße. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er von der Angestellten, dass sie die Kasse öffnet. Nachdem die Angestellte der Forderung nachkam, griff der Mann in die Kasse und entnahm daraus die Tageseinnahmen in Höhe von zirka 350 Euro. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Ergebnis.

Zeugen gesucht

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur. Er trug eine schwarze Nike-Regenjacke mit Kapuze, helle Jeans, weiße Sneaker, eine schwarze Base-Cap und eine schwarze Maske. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621 174-4444.